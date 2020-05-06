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6 мая • обновлено в 06:21
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Очаровательная олимпийская чемпионка Пернилла Блуме показала себя голой в спальне

3.4т
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Олимпийская чемпионка 2016 года датская пловчиха Пернилла Блуме является одной из самых красивых спортсменок страны. Она не стесняется радовать подписчиков откровенными снимками.

Блуме принимала участие в двух Олимпиадах – в 2012-м в Лондоне и в 2016-м в Рио. Она не сумела побороться за медали в Великобритании, но набралась опыта и через четыре года завоевала “золото” в заплыве на 50 м вольным стилем, установив национальный рекорд. В составе сборной Дании ей также удалось занять третье место в комбинированной эстафете 4х100 м.

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

GotCeleb

Зимой 2019 года Блуме перенесла серьезную операцию, целью которой было закрыть небольшую дыру в ее сердце. Она прошла успешно, что позволило спортсменке и дальше заниматься любимым делом.

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

@pernilleblume

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

@pernilleblume

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

@pernilleblume

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

@pernilleblume

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

@pernilleblume

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

@pernilleblume

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

@pernilleblume

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

@pernilleblume

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

@pernilleblume

Пернилла Блуме

Пернилла Блуме

@pernilleblume

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Олимпиада-2016 плавание
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