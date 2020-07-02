Обнаженное фото девушки-бойца смешанного стиля (MMA), а также модели и актрисы Джины Карано было заблокировано в Instagram.

Карано заявила, что снимок оказался слишком откровенным для соцсети.

"Вот что значит быть подвергнутым цензуре без причины. Нарушение нулевых правил", — написала спортсменка в Twitter.

Обнаженное фото девушки-бойца MMA оказалось слишком откровенным для Instagram Twitter Джины Карано

Позже это фото опубликовал в комментариях один из подписчиков девушки. Снимок доступен по этой ссылке (18+).

Как сообщал OBOZREVATEL, Карано, которая является звездой сериала "Мандолорец", выложила фото, на котором позирует топлес, ничем не прикрываясь. В описании к посту она написала, что считает свободу сексуальной.