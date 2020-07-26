Ирина Морозюк снялась без плавок с грейпфрутом между ног

Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина собрала множество восторженных комментариев в Instagram, похваставшись провокационной фотографией.

В отеле турецкого Кемера 30-летняя красотка снялась без плавок, прикрыв интимную часть тела грейпфрутом.

Ирина Морозюк поразила своих подписчиков Instagram Ирины Морозюк

"Вам, Ирина, надо на обложку журнала давно. Молодая, успешная, горячая, жгучая, несравненная", "Даже кролик офигевает от твоих научных изысканий", "Фото все лучше и лучше", "Обложка Playboy без тебя не обложка", - написали юзеры в комментариях.

Комментарии пользователей Instagram Ирины Морозюк

Комментарии пользователей Instagram Ирины Морозюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина на одном из диких пляжей в снялась полностью голой.

До этого Морозюк снялась обнаженной, лишь слегка прикрыв майкой грудь.

В свое время Ира собрала огромное количество лайков у себя в Instagram летней фотографией в бикини.

Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.