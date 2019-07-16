"Обложка Playboy": 18-летняя украинская чемпионка завела сеть сочным фото

Самая юная чемпионка мира в истории дзюдо Дарья Белодед произвела настоящий фурор в социальной сети Instagram.

18-летняя спортсменка опубликовала эффектный снимок с отдыха. Белодед примерила купальник и яркие красные очки с обрезанной оправой, чем не оставила равнодушными своих поклонников.

В комментариях девушку забросали множеством комплиментов. "Ого, какая ты бомба", "Новая обложка журнала Playboy", "Божественная", "Даша, у Вас кимоно лопнуло", "Секси, звезда экранов и спортивных арен", "Взгляд ниче так", "Голливуд просто нервно курит в сторонке! Какая красота!", "Шикарный вид", – пишут пользователи соцсети.

Отметим, что за 15 часов фото собрало свыше 21,5 тысяч лайков.

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