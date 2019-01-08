Модель Playboy совершила интимный поступок ради Месси — опубликовано видео

Бразильская фотомодель Сьюзи Кортес набила татуировку с именем лидера "Барселоны" Лионеля Месси над левой ягодицей.
"Барса" в теле и в душе! Уверена, что лучший футболист в истории выиграет "Золотой мяч" и награду лучшему игроку года ФИФА в шестой раз. Я предвосхищаю этот праздник татуировкой с именем Месси, его десятым номером и эмблемой "Барселоны", которая в этом году отпразднует 120-летний юбилей, и которую я так люблю", – написала Сьюзи в Instagram.
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
В качестве доказательства Сьюзи опубликовала видео интимной процедуры.
Hola a todos mis fans que tanbien son fans del mi equipo favorito @fcbarcelona asi como habia dicho cumpli mi reto por amor a mi equipo del futebol ⚽️ @fcbarcelona y el menor jugador del mundo 🌍👑🐐 @leomessi como una forma de eternizar lo que esta gravado em el cozaron! Echo uma gran homenagen aceptando el reto. Estoy seguro de que el mejor jugador de la historia ganará por sexta vez el Balón de Oro y el Premio FIFA 2019 The Best. Anticipé la celebración haciendo un tatuaje con el nombre de Messi y el número 10 junto con el escudo del FC Barcelona para celebrar los 120 años que amo mucho. Luego vos ensinare asi que Desafio del tatuage Por amor cumplido con êxito! Un gran beso a todos de la mas gran fan yo 😍y hasta luego 💙❤ #fcbarcelona #tattoo #messi #viscabarca 💙❤️ #blaugrana
OBOZREVATEL предлагает читателям насладиться и другими снимками красотки.
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Сьюзи Кортес
Напомним, что во время ЧМ-2018 по футболу обладательница титула "Самые красивые ягодицы Бразилии" сфотографировалась с волком Забивакой, который был нарисован на ее обнаженном теле.
Ранее красотка откровенно поздравила поклонников с Новым годом, а позже разделась в честь победы любимого клуба.