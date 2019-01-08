Модель Playboy совершила интимный поступок ради Месси — опубликовано видео

Бразильская фотомодель Сьюзи Кортес набила татуировку с именем лидера "Барселоны" Лионеля Месси над левой ягодицей.

"Барса" в теле и в душе! Уверена, что лучший футболист в истории выиграет "Золотой мяч" и награду лучшему игроку года ФИФА в шестой раз. Я предвосхищаю этот праздник татуировкой с именем Месси, его десятым номером и эмблемой "Барселоны", которая в этом году отпразднует 120-летний юбилей, и которую я так люблю", – написала Сьюзи в Instagram.

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

В качестве доказательства Сьюзи опубликовала видео интимной процедуры.

OBOZREVATEL предлагает читателям насладиться и другими снимками красотки.

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Сьюзи Кортес Instagram

Напомним, что во время ЧМ-2018 по футболу обладательница титула "Самые красивые ягодицы Бразилии" сфотографировалась с волком Забивакой, который был нарисован на ее обнаженном теле.

Ранее красотка откровенно поздравила поклонников с Новым годом, а позже разделась в честь победы любимого клуба.