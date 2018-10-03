''Обезьяна с гранатой'': вратарь "Динамо" унизил девушек

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко назвал девушек, которые водят машину, обезьянами с гранатой. Вратарь сборной Украины рассказал забавный случай с водителем-женщиной, который случился с ним недавно.

"Мы были в кино. Такая на паркинге попалась обезьяна с гранатой... Ой-ой-ой, опасно было. Я сидел и смеялся, это просто ужас. Как у человека работали дворники, и сложились боковые зеркала? А она ж, извиняюсь, задним местом паркуется. Как это может быть? В очках еще, у нее, наверное, зрение минус 4", - возмутился Бойко в интервью "Отдушивдушу".

Правда, свою жену вратарь "Динамо" считает хорошим водителем.

"Лерочка, это не про тебя ни в коем случае. Ты у меня умница. Лучший водитель во всем городе и во всем мире. Я люблю тебя", - поспешил исправиться Денис.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Дениса Бойко похвасталась эротической съёмкой.