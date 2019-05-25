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"О, мой Бог!" Красивейшая украинская легкоатлетка поразила раздетым фото

1.5тЧитать материал на украинском

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая обладает неофициальным статусом красивейшей в стране, восхитила сеть своими фото с отдыха.

21-летняя киевлянка выложила снимки с пляжа, где она лежа в бикини на шезлонге нежится под южным солнцем. Поклонников украинки поразили ее формы, скрытые под маленьким купальником.

"О, мой Бог!" Красивейшая украинская легкоатлетка поразила раздетым фото

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красотой нашей соотечественницы.

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Instagram

Новости
''Вот так дупка'': украинская спортсменка восхитила сеть откровенным фото

В августе прошлого года Левченко вызвала фурор в Instagram своей фотосессией. В кадре нежная и воздушная киевлянка разбивает бейсбольной битой песчаные дюны.

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Персона
Юлия Левченко
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