Главная Новости
9 июня • обновлено в 03:34
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Новая жена игрока "Шахтера" Давида Хочолавы похвасталась соблазнительными фото

2.2т
Читать материал на украинском

7 июня грузинский защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава женился на 22-летней украинской модели Юлии Сидоренко.

В 2013 году она входила в топ-50 самых красивых девушек Украины, а в 2016-м стала финалисткой конкурса "Мисс Украина-2016". Сидоренко родилась в Харькове, с детства занимается спортом и живописью и училась в местном колледже архитектуры, строительства и дизайна на архитектора.

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Отметим, что это уже второй брак Хочолавы за два года. В мае 2018 года он женился на одесской красавице Алине, но уже в декабре 2019-го футболист опубликовал фотографию с отпуска в Париже, на которой он позирует уже с Сидоренко.

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться снимками новой жены грузинского игрока "Шахтера".

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Юлия Сидоренко

Юлия Сидоренко

@juliaasidorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фото новой девушки экс-футболиста сборной Украины Евгения Селезнева.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Персона
Давид Хочолава
Теги
модель ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 462.

    Вылечились: 12 195. Умерли: 797.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

  • Минздрав назвал регионы Украины, не готовые к ослаблению карантина.

  • Ученые выяснили, что каждый пятый зараженный COVID-19 является суперраспространителем.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
forZe
VS
FATE
Победа forZe с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SMASH
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.65 Сделать ставку
BIG
VS
FaZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
G2
VS
NaVi
Победа NaVi
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
NiP
Победа NiP
1.70 Сделать ставку
North
VS
Ambush
Победа North с форой в -3,5 раунда
1.62 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
AGO
Победа Movistar Riders
1.65 Сделать ставку
Heroic
VS
Team Vitality
Победа Team Vitality
1.56 Сделать ставку
Порту
VS
Маритиму
Победа Порту с форой (-2)
1.97 Сделать ставку
Портимоненсе
VS
Бенфика
Портимоненсе с форой (+1.5)
1.77 Сделать ставку