7 июня грузинский защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава женился на 22-летней украинской модели Юлии Сидоренко.
В 2013 году она входила в топ-50 самых красивых девушек Украины, а в 2016-м стала финалисткой конкурса "Мисс Украина-2016". Сидоренко родилась в Харькове, с детства занимается спортом и живописью и училась в местном колледже архитектуры, строительства и дизайна на архитектора.
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Отметим, что это уже второй брак Хочолавы за два года. В мае 2018 года он женился на одесской красавице Алине, но уже в декабре 2019-го футболист опубликовал фотографию с отпуска в Париже, на которой он позирует уже с Сидоренко.
OBOZREVATEL предлагает вам насладиться снимками новой жены грузинского игрока "Шахтера".
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Юлия Сидоренко
@juliaasidorenko
Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фото новой девушки экс-футболиста сборной Украины Евгения Селезнева.
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