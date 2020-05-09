Нойер начал встречаться с 19-летней спортсменкой через 4 месяца после развода

Максим Богданов Раздевалка 19:25, 9.05.2020

Знаменитый вратарь футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер завязал новые отношения через четыре месяца после развода.

По данным немецкого издания Bunte, подругой 34-летнего игрока стала 19-летняя гандболистка клуба "Херренберг" из второй лиги Германии по имени Аника Бисселль.

Девушка уже переехала в его дом на озере Тегернзее и познакомилась с матерью голкипера.

"Бывшая возлюбленная Нойера, 27-летняя Нина и новая, 19-летняя Аника, похожи, как сестры. У обеих длинные светлые волосы, нежная фигура, и оба любят носить модную одежду. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что звездный вратарь Мануэль Нойер остался верен своему любимому типу женщин. Прекрасная Аника уже несколько месяцев является новой королевой сердца чемпиона мира по футболу", - говорится в статье.

Слева бывшая Нойера - Нина. Справа - Аника
Bunte
Аника Бисселль
Bunte
Аника Бисселль
Bunte
Аника Бисселль
Bunte
Аника Бисселль
Bunte

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец расстался со своей женой Анной через 10 лет после брака.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

Голод, дурость командиров и 48 спасенных за раз солдат! Ветеран Второй мировой рассказал всю правду об аде войны

Лукашенко в разгар пандемии закатил грандиозный парад к 9 мая

Победобесие, или Пешки в большой игре Кремля

При Порошенко такого не было: как власть борется с непослушными