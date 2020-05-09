Нойер начал встречаться с 19-летней спортсменкой через 4 месяца после развода

Знаменитый вратарь футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер завязал новые отношения через четыре месяца после развода.

По данным немецкого издания Bunte, подругой 34-летнего игрока стала 19-летняя гандболистка клуба "Херренберг" из второй лиги Германии по имени Аника Бисселль.

Девушка уже переехала в его дом на озере Тегернзее и познакомилась с матерью голкипера.

"Бывшая возлюбленная Нойера, 27-летняя Нина и новая, 19-летняя Аника, похожи, как сестры. У обеих длинные светлые волосы, нежная фигура, и оба любят носить модную одежду. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что звездный вратарь Мануэль Нойер остался верен своему любимому типу женщин. Прекрасная Аника уже несколько месяцев является новой королевой сердца чемпиона мира по футболу", - говорится в статье.

Слева бывшая Нойера - Нина. Справа - Аника Bunte

Аника Бисселль Bunte

Аника Бисселль Bunte

Аника Бисселль Bunte

Аника Бисселль Bunte

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины и турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец расстался со своей женой Анной через 10 лет после брака.

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