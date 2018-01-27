"Николя! Раздевайся, я твоя!" Жена капитана "Динамо" оригинально мотивировала футболиста

Жена капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка записала музыкальную композицию, чтобы мотивировать супруга. Видео Ирина разместила на своей странице в Instagram, подписал его "Коля, Коля, Николя - раздевайся, я твоя".

"Легче, проще ходить и шопиться в "луи витоне" без тебя. В Киев хочешь, мне наплевать, как там сыграют снова без тебя. В моей вселенной один капитан и никого вокруг, только ты один. Но оказалось, что ты незаменим. Я открываю мир, твоих штрафных", - читает рэп девушка.

Напомним, что осенью прошлого года Морозюк отметился великолепным ударом со штрафного в матче 3-го тура Лиги Европы. 29-летний полузащитник сборной Украины сравнял счет в матче с "Янг Бойз".