Никита Крюков из России оказался актером фильмов для взрослых

Трехкратный чемпион мира в спринтерских лыжных гонках Никита Крюков попал в неприятную ситуацию после того, как его неприличные фотографии многолетней давности всплыли в интернете.

Никита Крюков

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 из России до того, как стал знаменитым спортсменом, подрабатывал на порносайтах, снимаясь под псевдонимом Radko. В то время 20-летний Никита без смущения демонстрировал гениталии перед камерой.

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанская фитнес-модель Ана Козар, у которой более 2,4 млн подписчиков в Instagram, оказалась в молодости актрисой фильмов для взрослых.

Неравнодушные поклонники случайно узнали 39-летнюю спортсменку в порноснимках актрисы с ником Leggy Latinas.

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