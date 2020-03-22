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22 марта • обновлено в 02:27
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Никита Крюков из России оказался актером фильмов для взрослых

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Трехкратный чемпион мира в спринтерских лыжных гонках Никита Крюков попал в неприятную ситуацию после того, как его неприличные фотографии многолетней давности всплыли в интернете.

Никита Крюков

Никита Крюков

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 из России до того, как стал знаменитым спортсменом, подрабатывал на порносайтах, снимаясь под псевдонимом Radko. В то время 20-летний Никита без смущения демонстрировал гениталии перед камерой.

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Никита Крюков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанская фитнес-модель Ана Козар, у которой более 2,4 млн подписчиков в Instagram, оказалась в молодости актрисой фильмов для взрослых.

Неравнодушные поклонники случайно узнали 39-летнюю спортсменку в порноснимках актрисы с ником Leggy Latinas.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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