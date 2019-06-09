Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко перед подготовкой к своему бою за вакантный чемпионский пояс в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) решил отдохнуть на рыбалке.

На одной из баз отдыха на Одесщине Василий словил 40-килограммового осетра, выложив фото и видео улова у себя в Facebook.

Пользователи всемирной паутины были шокированы результатами такого досуга нашего спортсмена.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также полюбоваться на добычу Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко объявил о том, что оправился от травмы и начинает тренировочный лагерь перед боем с британцем Люком Кэмпбеллом.

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