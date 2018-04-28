Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова не перестает радовать своих поклонников красивыми фото. 35-летняя спортсменка на своей странице в Instagram выложила снимок в нижнем белье, вызвав бурную реакцию у поклонников.
В кадре спортсменка сфотографировалась в отражении стеклянной двери на одном из курортов.
"Нe вижу смысла огорчаться, о том, чтo cделано нe тaк. Вeдь тaк как надo может каждый, а как не нужно только я", - иронично подписала фотографию Яна.
Нe вижу смысла огорчаться, о том, чтo cделано нe тaк. Вeдь тaк как надo может каждый, а как не нужно только я...🙊🤳🔥😜 #selfie #selfies #selfiesunday #selfietime #selfienation #selfiesaturday #selfiee #selfiequeen #selfiesfordays #selfieoftheday #me #instaselfie #instagramanet #instatag #instame #portrait #portraits #igers #igersoftheday #cute #beautiful #love #follow #likeme #bodyoftheday #girl #happy #sexyleg
Подписчики девушки на подпись внимание не обратили, сконцентрировав все отзывы на фигуре олимпийской чемпионки
Напомним, недавно Клочкова похвасталась своей "фигурой-персиком" в бассейне, а также поразила роскошным нарядом с декольте.