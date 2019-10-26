Невеста Зинченко показала себя топлес

Известная телеведущая телеканала "Футбол" Влада Седан Щеглова, которой украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал предложение, выложила откровенное фото.

На снимке журналистка позирует топлес. Фанаты в комментариях оценили такой перфоманс девушки и завалили ее восторженными комментариями.

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Влада Щеглова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде. Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

8 июня Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией. Во время интервью Саша в прямом эфире поцеловал Владу.

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