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26 октября • обновлено в 19:20
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Невеста Зинченко показала себя топлес

1.2т Читать материал на украинском

Известная телеведущая телеканала "Футбол" Влада Седан Щеглова, которой украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал предложение, выложила откровенное фото.

На снимке журналистка позирует топлес. Фанаты в комментариях оценили такой перфоманс девушки и завалили ее восторженными комментариями.

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

НОВОСТИ
"Органы поменялись местами": Зинченко показал, что вытворяет с новой девушкой

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде. Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

8 июня Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией. Во время интервью Саша в прямом эфире поцеловал Владу.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Персоны
Влада Щеглова Александр Зинченко
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