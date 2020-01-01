Невеста Зинченко разделась, поздравляя с Новым годом

Известная телеведущая телеканала "Футбол" Влада Седан, которой украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал предложение, поздравила с Новым годом откровенным фото.

На снимке журналистка позирует в белье, накинув на плечо пиджак и соблазнительно выставив обнаженную ногу.

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан instagram.com/v.lada_sedan

Новости Невеста Зинченко показала себя топлес

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде. Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

8 июня Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией. Во время интервью Саша в прямом эфире поцеловал Владу.

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