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1 января • обновлено в 17:41
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Невеста Зинченко разделась, поздравляя с Новым годом

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Известная телеведущая телеканала "Футбол" Влада Седан, которой украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал предложение, поздравила с Новым годом откровенным фото.

На снимке журналистка позирует в белье, накинув на плечо пиджак и соблазнительно выставив обнаженную ногу.

Влада Седан

Влада Седан

instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

instagram.com/v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

instagram.com/v.lada_sedan

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Влада Щеглова Александр Зинченко
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