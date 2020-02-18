Невеста Зинченко похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

Известная телеведущая телеканала "Футбол" Влада Седан Щеглова, которой украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал предложение, похвасталась фото с отдыха.

Красотка вместе с футболистом сборной Украины проводит свой отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах. На своей странице в Instagram девушка выложила яркие снимки, на которых демонстрирует идеальную фигуру.

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Влада Седан @v.lada_sedan

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде. Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

8 июня Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией. Во время интервью Саша в прямом эфире поцеловал Владу.

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