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18 февраля • обновлено в 22:43
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Невеста Зинченко похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

3.4т
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Известная телеведущая телеканала "Футбол" Влада Седан Щеглова, которой украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал предложение, похвасталась фото с отдыха.

Красотка вместе с футболистом сборной Украины проводит свой отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах. На своей странице в Instagram девушка выложила яркие снимки, на которых демонстрирует идеальную фигуру.

Влада Седан

Влада Седан

@v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@v.lada_sedan

Новости
Невеста Зинченко разделась, поздравляя с Новым годом

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде. Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

8 июня Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией. Во время интервью Саша в прямом эфире поцеловал Владу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Влада Щеглова
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