Невеста украинского футболиста с "сочной фигурой" произвела фурор "обалденной фотосессией"
Подруга Влада Кочергина снялась в роскошной фотсессии. kkkarina_13
Невеста футболиста луганской "Зари" Владислава Кочергина Карина произвела настоящий фурор среди подписчиков, снявшись в соблазнительной фотосессии.
24-летняя одесситка, которой экс-игрок молодежной сборной Украины недавно сделал предложение, собрала многочисленные восторженные отзывы под снимками с морского берега.
"Обалденно", "Прекрасная", "Какая красавица! Не перестаю восхищаться тобой", "Клаааасс", "Какая сочная фигура, красотка", "Невероятно", – не сдерживаются в эмоциях поклонники девушки.
Карина между камней Instagram kkkarina_13
Карина во весь рост Instagram kkkarina_13
Карина на пляже рядом со шляпой Instagram kkkarina_13
Карина в море Instagram kkkarina_13
Карина крупным планом Instagram kkkarina_13
Влад делает предложение Карине Instagram kkkarina_13
Карина демонстрирует обручальное кольцо Instagram kkkarina_13
Комментарии под фото Instagram kkkarina_13
Комментарии под фото Instagram kkkarina_13
Комментарии под фото Instagram kkkarina_13
Как сообщал OBOZREVATEL , ранее Карина поразила сеть невероятными формами.