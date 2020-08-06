Невеста украинского футболиста с "сочной фигурой" произвела фурор "обалденной фотосессией"

Невеста футболиста луганской "Зари" Владислава Кочергина Карина произвела настоящий фурор среди подписчиков, снявшись в соблазнительной фотосессии.

24-летняя одесситка, которой экс-игрок молодежной сборной Украины недавно сделал предложение, собрала многочисленные восторженные отзывы под снимками с морского берега.

"Обалденно", "Прекрасная", "Какая красавица! Не перестаю восхищаться тобой", "Клаааасс", "Какая сочная фигура, красотка", "Невероятно", – не сдерживаются в эмоциях поклонники девушки.

Карина между камней Instagram kkkarina_13

Карина во весь рост Instagram kkkarina_13

Карина на пляже рядом со шляпой Instagram kkkarina_13

Карина в море Instagram kkkarina_13

Карина крупным планом Instagram kkkarina_13

Влад делает предложение Карине Instagram kkkarina_13

Карина демонстрирует обручальное кольцо Instagram kkkarina_13

Комментарии под фото Instagram kkkarina_13

Комментарии под фото Instagram kkkarina_13

Комментарии под фото Instagram kkkarina_13

Как сообщал OBOZREVATEL , ранее Карина поразила сеть невероятными формами.