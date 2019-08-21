Невеста португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду вызвала бурное обсуждение в интернете своим видео.

Модель Джорджина Родригес снялась в рекламе нижнего белья бренда Yamamay, который и выложил ролик в своем Instagram.

"Каждый прекрасен по-своему, поэтому любите себя и любите других", — гласит подпись к клипу, в котором Родригес и другие модели танцуют в белье.

В комментариях к ролику рекламную кампанию жестко раскритиковали.

"Это шутка? Я не вижу в этом видео ни одной модели с лишним весом", — возмутилась подписчица.

"Мало того, что нет пышных моделей, но и телесный цвет — это не только бежевый. В рекламе есть девушка с более темным цветом кожи. Телесное белье должно быть цвета вашей кожи. Как цвет ее кожи представлен в ваших продуктах?" — поддержала ее другая.

"Слово "каждый" означает все тела? Но я не вижу в рекламе никого с размером XS или XXL…" — высказалась третья.

Напомним, что Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес в ноябре прошлого года. Пара начала встречаться в 2016 году, а спустя год испанская модель подарила игроку сборной Португалии девочку.

После того, как Роналду заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации, футболист ответил всем критикам, явившись в Диснейленде с 21-летней моделью. Пара держалась за руки и во всю развлекалась на аттракционах.

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