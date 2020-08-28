Невеста Лунина восхитила Instagram обнаженным телом в бикини

Анастасия Томазова, которой вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин в декабре прошлого года сделал предложение, очаровала сеть своей внешностью

У себя в Instagram 25-летняя днепрянка выложила фото в купальнике и собрала шквал комментариев.

Юзеры отмечают невероятную красоту девушки, восхищаясь ее фигурой. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить выбор нашего голкипера.

Анастасия Томазова в купальнике Instagram Насти Томазовой

Анастасия Томазова поразила фигурой Instagram Насти Томазовой

Анастасия Томазова вместе с Андреем Луниным Instagram Насти Томазовой

Анастасия Томазова Instagram Насти Томазовой

Комментарии под фото Instagram Насти Томазовой

Юзеры восхищены фигурой Анастасии Томазовой Instagram Насти Томазовой

Под фото Анастасии Томазовой поклонники признаются в любви Instagram Насти Томазовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя соблазнила сеть провокационным декольте.

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