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Невеста Лунина восхитила Instagram обнаженным телом в бикини

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,3 т.
Анастасия Томазова

Анастасия Томазова показала фотки с бассейна.

Анастасия Томазова, которой вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин в декабре прошлого года сделал предложение, очаровала сеть своей внешностью

У себя в Instagram 25-летняя днепрянка выложила фото в купальнике и собрала шквал комментариев.

Юзеры отмечают невероятную красоту девушки, восхищаясь ее фигурой. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить выбор нашего голкипера.

Анастасия Томазова в купальнике

Анастасия Томазова в купальнике Instagram Насти Томазовой

Анастасия Томазова поразила фигурой

Анастасия Томазова поразила фигурой Instagram Насти Томазовой

Анастасия Томазова вместе с Андреем Луниным

Анастасия Томазова вместе с Андреем Луниным Instagram Насти Томазовой

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова Instagram Насти Томазовой

Комментарии под фото

Комментарии под фото Instagram Насти Томазовой

Юзеры восхищены фигурой Анастасии Томазовой

Юзеры восхищены фигурой Анастасии Томазовой Instagram Насти Томазовой

Под фото Анастасии Томазовой поклонники признаются в любви

Под фото Анастасии Томазовой поклонники признаются в любви Instagram Насти Томазовой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя соблазнила сеть провокационным декольте.

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