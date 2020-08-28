Невеста Лунина восхитила Instagram обнаженным телом в бикини

Анастасия Томазова показала фотки с бассейна.
Анастасия Томазова, которой вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин в декабре прошлого года сделал предложение, очаровала сеть своей внешностью
У себя в Instagram 25-летняя днепрянка выложила фото в купальнике и собрала шквал комментариев.
Юзеры отмечают невероятную красоту девушки, восхищаясь ее фигурой. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить выбор нашего голкипера.
Анастасия Томазова в купальнике Instagram Насти Томазовой
Анастасия Томазова поразила фигурой Instagram Насти Томазовой
Анастасия Томазова вместе с Андреем Луниным Instagram Насти Томазовой
Анастасия Томазова Instagram Насти Томазовой
Комментарии под фото Instagram Насти Томазовой
Юзеры восхищены фигурой Анастасии Томазовой Instagram Насти Томазовой
Под фото Анастасии Томазовой поклонники признаются в любви Instagram Насти Томазовой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя соблазнила сеть провокационным декольте.
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