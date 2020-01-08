Невеста игрока "Шахтера" разделась на пляже, поразив размерами бюста

Невеста футболиста "Шахтера" Александра Зубкова, выступающего в аренде в венгерском "Ференцвароше", вызвала бурный восторг у поклонников, показав свои роскошные фото с отдыха.

В кадре стройная и загорелая Анна в маленьком купальнике нежится на белоснежном песке Мальдив.

Анна и Саша @mademoiselle.anna

Анна @mademoiselle.anna

Анна @mademoiselle.anna

Анна @mademoiselle.anna

Анна @mademoiselle.anna

Анна @mademoiselle.anna

В комментариях юзеры восторгаются формами девушки.

"Это же надо иметь такой "божий дар". И всё свое. Вы уникальная!", "Красота-то какая. Шикарный вид. Симпатичная и милая русалочка на фоне морского побережья", "Взрывная женственность", "Нереальная красота", - пишут пользователи под снимком.

Отметим, что это не первый раз, когда Анна впечатляет сеть роскошными формами. Ранее в социальной сети девушка вызвала восторг горячими фото в бикини с отдыха в различных частях мира.

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