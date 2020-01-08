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8 января • обновлено в 20:03
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Невеста игрока "Шахтера" разделась на пляже, поразив размерами бюста

4.4т
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Невеста футболиста "Шахтера" Александра Зубкова, выступающего в аренде в венгерском "Ференцвароше", вызвала бурный восторг у поклонников, показав свои роскошные фото с отдыха.

В кадре стройная и загорелая Анна в маленьком купальнике нежится на белоснежном песке Мальдив.

Анна и Саша

Анна и Саша

@mademoiselle.anna

Анна

Анна

@mademoiselle.anna

Анна

Анна

@mademoiselle.anna

Анна

Анна

@mademoiselle.anna

Анна

Анна

@mademoiselle.anna

Анна

Анна

@mademoiselle.anna

В комментариях юзеры восторгаются формами девушки.

"Это же надо иметь такой "божий дар". И всё свое. Вы уникальная!", "Красота-то какая. Шикарный вид. Симпатичная и милая русалочка на фоне морского побережья", "Взрывная женственность", "Нереальная красота", - пишут пользователи под снимком.

Новости
Невеста игрока "Шахтера" снялась голой и поразила невероятными формами

Отметим, что это не первый раз, когда Анна впечатляет сеть роскошными формами. Ранее в социальной сети девушка вызвала восторг горячими фото в бикини с отдыха в различных частях мира.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Зубков
Место
Мальдивы
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Комментарии
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Смешно
4
Интересно
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Шкурка обыкновенная
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Korn Val
Korn Val
сиська больше головы а попа больше чем у кобылы зад. и ЭТО - идеал современной женской красоты? похоже что у мужчин кроме члена ничего не осталось
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Гоша Злой
Гоша Злой
Korn Val, ну у кого-то он все еще есть и это неплохо)
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Гоша Злой
Гоша Злой
респект Зубкову за выбор)
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