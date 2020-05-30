Невеста игрока сборной Украины Максима Пустозвонова похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Максим Богданов Раздевалка 15:27, 30.05.2020 Обновлено: 15:27, 30.05.2020

Невеста баскетболиста сборной Украины Максима Пустозвонова Лана Кауфман похвасталась фотографией с пляжа.

На снимке великолепная украинка запечатлена в черном купальнике, который соблазнительно подчеркивает ее роскошную грудь.

Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf

"Открыли сезон! Вода +15 и немного обжигает, а воздух - припекает. Но как же хорошо", – подписала снимок девушка.

38-летняя Лана является профессиональной художницей. Участвует в экспозициях в Нью-Йорке и Риме, проводит персональные выставки в Киеве и по всей Украине, воспитывает троих детей и заботится об экологии.

Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf

Напомним, что Пустозвонов в апреле этого года во Дворце спорта в Киеве сделал предложение Лане, после чего она стала объектом пристального внимания фанатов.

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Спорт Раздевалка

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