Невеста игрока сборной Украины Максима Пустозвонова похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Невеста баскетболиста сборной Украины Максима Пустозвонова Лана Кауфман похвасталась фотографией с пляжа.
На снимке великолепная украинка запечатлена в черном купальнике, который соблазнительно подчеркивает ее роскошную грудь.
"Открыли сезон! Вода +15 и немного обжигает, а воздух - припекает. Но как же хорошо", – подписала снимок девушка.
38-летняя Лана является профессиональной художницей. Участвует в экспозициях в Нью-Йорке и Риме, проводит персональные выставки в Киеве и по всей Украине, воспитывает троих детей и заботится об экологии.
Напомним, что Пустозвонов в апреле этого года во Дворце спорта в Киеве сделал предложение Лане, после чего она стала объектом пристального внимания фанатов.