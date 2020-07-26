Невеста футболиста сборной Украины выложила горячее фото в бикини

Девушка полузащитника киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Богдана Леднева, который сейчас выступает за "Зарю" на правах аренды, похвасталась снимками со своего отдыха в Турции.

У себя в Instagram Маша Рева выложила фотографию в минималистичном купальнике. Поклонники красотки не смогли пройти мимо, завалив ее восхищенными комментариями.

Маша Рева Instagram Маши Ревы

"Красотка", "Огонь", "Боба", – написали юзеры. Многие просто оставили смайлики с огнем и сердечками.

комментарии Instagram Маши Ревы

Маша Рева в черном топике Instagram Маши Ревы

Маша Рева на качели Instagram Маши Ревы

Маша Рева с распущенными волосами Instagram Маши Ревы

Маша Рева в стильном наряде Instagram Маши Ревы

Маша Рева вечером Instagram Маши Ревы

Ранее Мария поделилась с подписчиками огненным снимком в полупрозрачном наряде. На фото на ней надет черный купальник в сеточку, который позволяет частично рассмотреть ее грудь.