Невеста футболиста сборной Украины выложила горячее фото в бикини
Маша Рева выложила снимки в сеть.
Девушка полузащитника киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Богдана Леднева, который сейчас выступает за "Зарю" на правах аренды, похвасталась снимками со своего отдыха в Турции.
У себя в Instagram Маша Рева выложила фотографию в минималистичном купальнике. Поклонники красотки не смогли пройти мимо, завалив ее восхищенными комментариями.
Маша Рева Instagram Маши Ревы
"Красотка", "Огонь", "Боба", – написали юзеры. Многие просто оставили смайлики с огнем и сердечками.
комментарии Instagram Маши Ревы
Маша Рева в черном топике Instagram Маши Ревы
Маша Рева на качели Instagram Маши Ревы
Маша Рева с распущенными волосами Instagram Маши Ревы
Маша Рева в стильном наряде Instagram Маши Ревы
Маша Рева вечером Instagram Маши Ревы
Ранее Мария поделилась с подписчиками огненным снимком в полупрозрачном наряде. На фото на ней надет черный купальник в сеточку, который позволяет частично рассмотреть ее грудь.