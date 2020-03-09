Невероятное преображение: шведская фитнес-модель показала идеальное тело

Шведская звезда Instagram Джелли Девоут обрела популярность, когда показала, как ей удалось полностью изменить жизнь, занявшись фитнесом и сев на диету. Тепер она обладает идеальным телом.
Жизнь Девоут изменилась в 21 год, когда она осталась крайне недовольна, увидев свою фотографию в купальнике. Тогда она всего за пару месяцев сумела сбросить около 18 килограм благодаря сбалансированному питанию, почти полному отказу от алкоголя и интенсивным тренировкам.
Джелли Девоут
@jellydevote
Сейчас 27-летняя фитнес-модель оказывает платные услуги по составлению программ тренировок и здорового питания, предлагая посетителям своего сайта JellyDevote достичь желаемого результата за 21 день.
Джелли Девоут до и после
@jellydevote
OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно оценить идеальное тело Девоут, взглянув на фотографии из ее Instagram.
Джелли Девоут
@jellydevote
Джелли Девоут
@jellydevote
Джелли Девоут
@jellydevote
Джелли Девоут
@jellydevote
Джелли Девоут
@jellydevote
Как сообщал OBOZREVATEL, испанская фитнес-модель Ана Козар, у которой более 2,4 млн подписчиков в Instagram, оказалась в молодости актрисой фильмов для взрослых.
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