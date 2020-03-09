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10 марта • обновлено в 01:32
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Невероятное преображение: шведская фитнес-модель показала идеальное тело

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Шведская звезда Instagram Джелли Девоут обрела популярность, когда показала, как ей удалось полностью изменить жизнь, занявшись фитнесом и сев на диету. Тепер она обладает идеальным телом.

Жизнь Девоут изменилась в 21 год, когда она осталась крайне недовольна, увидев свою фотографию в купальнике. Тогда она всего за пару месяцев сумела сбросить около 18 килограм благодаря сбалансированному питанию, почти полному отказу от алкоголя и интенсивным тренировкам.

Джелли Девоут

Джелли Девоут

@jellydevote

Сейчас 27-летняя фитнес-модель оказывает платные услуги по составлению программ тренировок и здорового питания, предлагая посетителям своего сайта JellyDevote достичь желаемого результата за 21 день.

Джелли Девоут до и после

Джелли Девоут до и после

@jellydevote

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно оценить идеальное тело Девоут, взглянув на фотографии из ее Instagram.

Джелли Девоут

Джелли Девоут

@jellydevote

Джелли Девоут

Джелли Девоут

@jellydevote

Джелли Девоут

Джелли Девоут

@jellydevote

Джелли Девоут

Джелли Девоут

@jellydevote

Джелли Девоут

Джелли Девоут

@jellydevote

Как сообщал OBOZREVATEL, испанская фитнес-модель Ана Козар, у которой более 2,4 млн подписчиков в Instagram, оказалась в молодости актрисой фильмов для взрослых.

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модель Фитнес
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