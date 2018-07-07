Непобедимый украинский боксер похвастался видео с полуобнаженной женой

Украинский боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО), выступающий в полусреднем весе, похвастался видео пляжной тренировки со своей женой, Алиной.

Ролик с полуобнаженной супругой спортсмен выложил у себя в Instagram, сорвав множество восхитительных отзывов у поклонников.

В клипе видно, как девушка работает с импровизированными "лапами", в роли которых выступают ладони ее мужа.

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Ранее Шелестюк похвасталсясоблазнительным видео с раздетой Алиной.

Напомним, что Тарас – "бронзовый" призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 16 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом. В июле прошлого года Шелестюк, владеющий чемпионским титулом WBO NABO в полусреднем весе, добыл яркую победу над Хесусом Альваресом Родригесом.