Непобедимая боксерша продала фанату грязные носки за 17700 грн

Максим Иншаков Раздевалка 21:13, 26.07.2020 Обновлено: 21:14, 26.07.2020

Непобедимая австралийская боксерша из Австралии Эбани Бриджес (4-0) рассказала, что продала фанату свои грязные носки.

Спортсменка в шутку вспомнила про OnlyFans – сервис, где пользователи за деньги делятся с другими юзерами интимными снимками.

"Я профессионально занимаюсь боксом, и фанат из Британии только что заплатил мне 500 фунтов (более 17 тысяч грн) за грязные носки, которые остались у меня после тренировки. Фанаты бокса из Великобритании – лучшие. Кому нужен OnlyFans, когда есть грязные носки?" – написала Эбани в Twitter.

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Twitter Эбани Бриджес
Эбани Бриджес лежит в купальнике
Instagram Эбани Бриджес
Эбани Бриджес на взвешивании перед боем
Instagram Эбани Бриджес
Эбани Бриджес в примерочной
Instagram Эбани Бриджес
Эбани Бриджес с тренером
Instagram Эбани Бриджес
Эбани Бриджес делает селфи
Instagram Эбани Бриджес

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне американская боксерша Сеньеса Эстрада (19-0, 9 КО), которая в 2016 году подписала контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2, продемонстрировала самый быстрый нокаут в истории профессионального бокса.

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Спорт Раздевалка

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