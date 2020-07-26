Непобедимая боксерша продала фанату грязные носки за 17700 грн
Эбани Бриджес похвасталась необычной сделкой.
Непобедимая австралийская боксерша из Австралии Эбани Бриджес (4-0) рассказала, что продала фанату свои грязные носки.
Спортсменка в шутку вспомнила про OnlyFans – сервис, где пользователи за деньги делятся с другими юзерами интимными снимками.
"Я профессионально занимаюсь боксом, и фанат из Британии только что заплатил мне 500 фунтов (более 17 тысяч грн) за грязные носки, которые остались у меня после тренировки. Фанаты бокса из Великобритании – лучшие. Кому нужен OnlyFans, когда есть грязные носки?" – написала Эбани в Twitter.
комментарий Twitter Эбани Бриджес
Эбани Бриджес лежит в купальнике Instagram Эбани Бриджес
Эбани Бриджес на взвешивании перед боем Instagram Эбани Бриджес
Эбани Бриджес в примерочной Instagram Эбани Бриджес
Эбани Бриджес с тренером Instagram Эбани Бриджес
Эбани Бриджес делает селфи Instagram Эбани Бриджес
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