Непобедимая боксерша продала фанату грязные носки за 17700 грн

Непобедимая австралийская боксерша из Австралии Эбани Бриджес (4-0) рассказала, что продала фанату свои грязные носки.

Спортсменка в шутку вспомнила про OnlyFans – сервис, где пользователи за деньги делятся с другими юзерами интимными снимками.

"Я профессионально занимаюсь боксом, и фанат из Британии только что заплатил мне 500 фунтов (более 17 тысяч грн) за грязные носки, которые остались у меня после тренировки. Фанаты бокса из Великобритании – лучшие. Кому нужен OnlyFans, когда есть грязные носки?" – написала Эбани в Twitter.

комментарий Twitter Эбани Бриджес

Эбани Бриджес лежит в купальнике Instagram Эбани Бриджес

Эбани Бриджес на взвешивании перед боем Instagram Эбани Бриджес

Эбани Бриджес в примерочной Instagram Эбани Бриджес

Эбани Бриджес с тренером Instagram Эбани Бриджес

Эбани Бриджес делает селфи Instagram Эбани Бриджес

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне американская боксерша Сеньеса Эстрада (19-0, 9 КО), которая в 2016 году подписала контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2, продемонстрировала самый быстрый нокаут в истории профессионального бокса.