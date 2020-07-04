Знаменитая немецкая фитнес модель Валерия Аммирато произвела фурор среди 200 тысяч своих подписчиков в Instagram, снявшись топлес.

Спортсменка сфотографировалась обнаженной, своими волосами слегка прикрыв грудь.

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Аммирато родилась в Кёльне в 86-м году в семье итальянского происхождения. Несколько лет Валерия жила в итальянском городе Бриндизи, затем вернулась в Германию.

С детства девушка занималась боксом и плаваньем, а в 2011 году она совершенно случайно начала заниматься фитнесом. После победы на первых же соревнованиях Валерия захотела большего и в 2012 году выиграла любительскую Олимпию в Праге и чемпионат мира 2013 в фитнес-бикини, получив ПРО карту.

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Немецкая чемпионка мира снялась обнаженной Instagram Валерии Аммирато

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская фитнес-модель Хоуп Бил снялась полностью обнаженной, показав снимок своим подписчикам в Instagram.

31-летняя уроженка Техаса попозировала обнаженной в одном из внешних душей в отеле Тулума (Мексика).