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"Не знал, как выглядит": Милевский рассказал о сексе с Канделаки

1.7т Читать материал на украинском

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский признался, что имел интимные отношения с продюсером российского канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

"По молодости секс был много с кем. Конкретно: да или нет? Да. Но это было давно по молодости. Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я реально не знал, кто такая Тина Канделаки и как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Я отвечаю: "Ну и что?" В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю", – сказал Милевский в интервью YouTube-каналу "Красава".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский эпично отреагировал на победу киевского "Динамо" в Суперкубке Украины над "Шахтером", обматерив Тайсона и вспомнив Зеленского.

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Артем Милевский Тина Канделаки
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