"Не верила, что он гей": эпатажная украинка заподозрила Роналду в обмане

Ирина Морозюк, жена экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка, заподозрила нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в фальшивом романе с Джорджиной Родригес.

Свои подозрения скандальная дива выложила в сториз на странице в Instagram.

Ирина Морозюк считает, что Роналду - гей dynamomania.com

"Я одна не верю в брак Роналду и Джорджины? Как по мне, это чистый цирк. Мало того, что она взялась из ниоткуда, так она еще максимально неживая, как аксессуар. Разговаривать вообще умеет? Как будто это брак для людей. Чтобы не задавали вопросов. Ну и нянька для детей. Но точно не любовь всей жизни. Это лично мое мнение", – отметила Морозюк.

Также она предположила, что отношения португальца с его девушкой – лишь ширма для того, чтобы скрыть гомосексуальность Криштиану.

Новости Жена Криштиану Роналду засветила идеальные ягодицы в басейне

"Многие говорили, что Криштиану гей, но я не совсем верила либо не хотела в это верить. Но после появления его барышни я прям задумалась. Может, и вправду? Ну, реально, блин! Роналду – нарцисс, и это видно. Ну не мог он из всех 90% женщин мира, которые хотят быть с ним, взять ее. Почему 90%? Оставшиеся 10% – это слепые бабы и я. Я ничего плохого не хочу сказать о Джорджине – она симпатичная девушка, вообще ничего личного. Но она точно не для него. Ну вот прям ни на 1% я не верю в их отношения", – добавила Морозюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Морозюк разделась и выложила откровенные фото в соцсети.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!