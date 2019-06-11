"Не удержался": Зинченко впервые прокомментировал страстный поцелуй с журналисткой

Лидер сборной Украины Александр Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой каналов "Футбол 1/2" Владой Щегловой, которую он поцеловал в прямом эфире после победы над Сербией в отборе к Евро-2020.

"На протяжении двух дней ребята из разных стран присылают мне фотографии и видео. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой. Что касается поцелуя в эфире, я не видел ее две недели и не удержался. Ляпорт сразу все сбросил в группу "Манчестер Сити". Некоторые ребята из команды знали уже об этом. В сборной это также уже обговорилось", – цитирует Зинченко сайт каналов "Футбол 1/2".

Влада Щеглова Instagram Влады Щегловой

Влада Щеглова Instagram Влады Щегловой

Влада Щеглова Instagram Влады Щегловой

Влада Щеглова Instagram Влады Щегловой

Влада Щеглова Instagram Влады Щегловой

Влада Щеглова Instagram Влады Щегловой

Влада Щеглова Instagram Влады Щегловой

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко не смог сдержать эмоций после феерической победы над Сербией, заматерившись в камеру.

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