"Не рано отмечать?" В сети потроллили Милевского

Экс-футболист киевского "Динамо" Артем Милевский готовится к новогодним праздникам. Праздничный пост бывший игрок сборной Украины выставил на своей странице в Instagram.

"Привет всем! Где кто отмечает?" - подписал атмосферную фотографию Милевский.

Фолловеры затроллили футболиста за смешной снимок. "Шапка огонь", "Не рано отмечать?", "Миля готов к новому году", - потешались над экс-игроком "Динамо" подписчики.

Напомним, что Милевский выступал за столичный клуб с 2002 по 2013 год. В составе киевлян Артем сыграл 178 матчей, в которых забил 57 голов. Из-за проблем с дисциплиной экс-форвард сборной Украины был переведен во вторую команду "Динамо". После окончания контракта Милевский играл в Хорватии и Беларуси. Нынешним клубом футболиста является венгерская "Кишварда".

instagram.com/timi1010

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Денис Бойко прокомментировал слухи о конфликте с экс-игроком столичного клуба Артемом Милевским. Вратарь вице-чемпиона Украины резко высказался о бывшем одноклубнике.