"Не позорьтесь!" Российская актриса оскандалилась из-за расистского высказывания о ЧМ-2018

Российская актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова перед финалом чемпионата мира по футболу-2018 оскорбила футболистов сборной Франции, намекнув на их "разнообразное" происхождение.
"Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Н'Зонзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекира из Алжира", - написала она в своем Instagram.
Пользователей разозлило это высказывание Кожевниковой.
"Тупая овца!", "Печально, не ожидала, матчасть на нуле", "Расизм полный, не позорьтесь!" - пишут они.
Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе , Манданда, Нзонзи , которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала , Фекир из Алжира. А во-вторых , я прониклась уважение к капитану сборной Хорватии - к Луке Модричу! Это именно тот случай, после которого продолжаешь верить, что неважно из какой- то семьи, где родился и какая тебе жизнь предлагается... Трудолюбие, Вера в себя в свою мечту и ещё раз трудолюбие вершит справедливость!!! В 6 лет в дом Модрича постучалась беда, его дедушку повесили на площади, семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в соседний город, худой и вечно голодный, тренеры видели его гениальную технику, хотя физическая форма отпугивала, но Лука не сдавался и продолжал тренировать свою выносливость и смог попасть в национальную сборную, а сейчас это один из лучших футболистов мира!!! ( источник КП) Реальная мотивация к тому, что невозможное возможно!!! Поэтому я болею за Хорватию! Вперёд! Удачи, Модрич! P.S. А ещё хочется сенсации , если победит 🇭🇷 то это будет 💥
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крупнейшая российская газета "Комсомольская правда" угодила в грандиозный ксенофобский скандал из-за статьи о финале чемпионата мира по футболу 2018 года.
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