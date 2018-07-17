"Не позорьтесь!" Российская актриса оскандалилась из-за расистского высказывания о ЧМ-2018

Российская актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова перед финалом чемпионата мира по футболу-2018 оскорбила футболистов сборной Франции, намекнув на их "разнообразное" происхождение.

"Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Н'Зонзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекира из Алжира", - написала она в своем Instagram.

Пользователей разозлило это высказывание Кожевниковой.

"Тупая овца!", "Печально, не ожидала, матчасть на нуле", "Расизм полный, не позорьтесь!" - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крупнейшая российская газета "Комсомольская правда" угодила в грандиозный ксенофобский скандал из-за статьи о финале чемпионата мира по футболу 2018 года.