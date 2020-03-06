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7 марта • обновлено в 01:54
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Не оторвать взгляд: фитнес-богиня из США накачала себе идеальную попу

1.7т
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Американка Кэти Элис Генри долгое время занимается фитнесом и воркаутом, сумев накачать идеальную попу и вдохновить на занятия в тренажерном зале огромное количество человек.

До того, как обрести невероятную популярность в социальных сетях, 25-летняя девушка на постоянной основе работала няней. Сейчас у нее 7 миллионов подписчиков в Instagram и еще 346 тысяч – на YouTube. Она также основала сайт под названием WorkoutsByKatya, где продает услуги по составлению планов тренировок, здорового питания и различные товары: от купальников своей марки Kiss My Peach до простых кепок и тренировочных приспособлений.

Катя Элис Генри

Катя Элис Генри

@katyaelisehenry

До середины 2019 года Элис Генри встречалась со звездным баскетболистом "Лос-Анджелес Лейкерс" Кайлом Кузмой, но сейчас ее сердце свободно.

OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию горячие фотографии фитнес-модели, которые не оставят вас равнодушными.

Катя Элис Генри

Катя Элис Генри

@katyaelisehenry

Катя Элис Генри

Катя Элис Генри

@katyaelisehenry

Катя Элис Генри

Катя Элис Генри

@katyaelisehenry

Катя Элис Генри

Катя Элис Генри

@katyaelisehenry

Катя Элис Генри

Катя Элис Генри

@katyaelisehenry

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская вице-чемпионка по фитнесу Илона Бальвас снялась топлес.

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Место
США
Теги
модель Фитнес
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