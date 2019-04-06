"Не обманывайте нас!" Владимир Кличко резко обратился к Порошенко и Зеленскому

Прославленный украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смешить людей и сдать нормальные анализы.

"Ваша недавняя сдача анализов была смешной… По другому я это назвать не могу. Я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, что я чистый. Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это", — заявил Кличко в своем видеообращении в Facebook.

Бывший чемпион мира призвал не заниматься кустарными методами сдачи анализов.

"Не обманывайте себя и нас граждан Украины, которые хотят сделать выбор чистого президента. Я предлагаю покрыть все расходы, связанные с профессиональной, а не кустарной сдачей анализов, чтобы мы, граждане Украины, имели чистого президента, не только в моче и крови, а самое главное в мыслях. И просьба: не обманывайте себя и нас", — заявил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве.

Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский", в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый обнародовал результаты анализов президента Порошенко. По его словам, быстрый тест не выявил психоактивных веществ.

Позже кандидат в президенты Владимир Зеленский показал результаты анализов, на которых датой забора указано 2 апреля.

Вскоре Зеленский дал объяснения об этом инциденте.

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