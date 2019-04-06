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"Не обманывайте нас!" Владимир Кличко резко обратился к Порошенко и Зеленскому

6.1тЧитать материал на украинском

Прославленный украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смешить людей и сдать нормальные анализы.

"Ваша недавняя сдача анализов была смешной… По другому я это назвать не могу. Я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что после сдачи анализов крови или урины, на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, что я чистый. Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это", — заявил Кличко в своем видеообращении в Facebook.

Бывший чемпион мира призвал не заниматься кустарными методами сдачи анализов.

"Не обманывайте себя и нас граждан Украины, которые хотят сделать выбор чистого президента. Я предлагаю покрыть все расходы, связанные с профессиональной, а не кустарной сдачей анализов, чтобы мы, граждане Украины, имели чистого президента, не только в моче и крови, а самое главное в мыслях. И просьба: не обманывайте себя и нас", — заявил Кличко.

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Персоны
Владимир КличкоВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Тег
Выборы Президента
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Путин приказал превратить воюющую страну с оккупированной территорией в ийобаноэ шапито с пробирками!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Кличко сам то сдал анализы?
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Кихот Дон
Кихот Дон
всем добра пипл
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