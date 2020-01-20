Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский вновь затронул тему своих отношений с генеральным директором "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

Футболист прокомментировал реакцию журналистка на его слова о том, что у них был секс, когда Канделаки удивилась тому, что Артем считает этот момент едва ли не самым ярким в жизни.

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"Нет, встреча с Канделаки – не самое яркое воспоминание. У нее же тоже свои харизма и чувство юмора. Так она решила написать, тоже круто написала. Хорошо ответила, мне понравилось. Все нормально. Она же не написала, что я г***о, нарассказывал там, мол, это неправда. Она написала правду, то есть выставила меня нормальным человеком. Написала по-своему, но красиво", – заявил Милевский в интервью Вацко Light.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский создал собственный YouTube-канал, в первом ролике на котором показал свою ночную жизнь.

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