Названы имена полицейских, изнасиловавших несовершеннолетнюю спортсменку в Анапе

Полицейскими, которые изнасиловали 17-летнюю волейболистку в Анапе, оказались 28-летний сержант Алий Казанчи, 26-летний старший сержант Рустам Наниз и 28-летний сержант Леонид Паланчук.

Telegram-канал BAZA

"Все трое в этот момент были в форме и при исполнении. При этом дело возбуждено пока только в отношении Паланчука и Наниза – третий в процессе, якобы не участвовал и стоял в стороне", – цитирует Telegram-канал BAZA источника в правоохранительных органах.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО, против них было возбуждено уголовное дело.

В региональном главке МВД отметили, что подозреваемые уже уволены из полиции по отрицательным мотивам, а начальник отдела МВД России по городу Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"Они сейчас начнут поднимать все бумажки, журналы, карты о том, как руководство проводило с ними беседы о недопустимости произошедшего. Будет поставлен вопрос о том, что же сделали руководители, чтобы этого не допустить. Возможно продолжатся увольнения руководителей из-за слабого контроля", – сообщил юрист и автор телеграм-канала "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно имя пострадавшей спортсменки и были опубликованы ее личные фотографии. Позже, аккаунт девушки в Instagram был закрыт.

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