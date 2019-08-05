Названы имена погибших в Крыму российских кикбоксерш

Федерация кикбоксинга России (ФКР) назвала имена спортсменок, которые трагически погибли во время отдыха в Крыму.
Как заявил президент организации Владимир Украинцев, жертвами оказались чемпионка мира Фатима Жагупова и вице-чемпионка планеты Элина Гисмеева.
Фатима Жагупова
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Он отметил, что узнал о трагедии в соцсетях. Девушки находились в Севастополе на учебно-тренировочных сборах. Последняя тренировка закончилась 3 августа. Они собирались улетать в воскресенье, пишет РЕН ТВ.
"Спортсменки сильные. Уровня мастеров спорта международного класса. Жагупова уже лет семь в сборной России – бессменный лидер сборной. Она недавно выиграла чемпионат России и является членом сборной. На настоящий момент она первый номер сборной по К-1", – пояснил Украинцев.
Элина Гисмеева
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Тела погибших во время шторма спортсменок уже извлекли из воды.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Санкт-Петербург прошли похороны российского боксера Максима Дадашева, который умер после нокаута в бою.
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