"Настроен мириться": сбежавший футболист сборной Украины в России высказался о Зеленском

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Иван Ордец выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в прямых переговорах с Владимиром Путиным.

По словам защитника, который летом перебрался в московское "Динамо", он буквально болел за нынешнего главу государства во время президентской кампании.

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Иван Ордец Instagram Ивана Ордеца

"Зеленский открыто призывает к диалогу, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться. На выборы не ходил. Не специально, так получилось, были планы. Но болел за Зеленского и процентов на 90 чувствовал, что он станет президентом. Он и победил Порошенко с большим отрывом. Зеленский снимает депутатов с должностей, что-то предпринимает, пытается поменять правительство и страну. Зеленский ездит по городам, идет на контакт, смотрит, кто и где чем дышит. Люди его поддерживают", – цитирует Ордеца sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский тренер Мирон Маркевич резко осудил украинских футболистов, которые во время войны с Россией соглашаются выступать за клубы из РФ.

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