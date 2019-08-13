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"Настроен мириться": сбежавший футболист сборной Украины в России высказался о Зеленском

2.4т Читать материал на украинском

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Иван Ордец выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в прямых переговорах с Владимиром Путиным.

По словам защитника, который летом перебрался в московское "Динамо", он буквально болел за нынешнего главу государства во время президентской кампании.

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Иван Ордец

Иван Ордец

Instagram Ивана Ордеца

"Зеленский открыто призывает к диалогу, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться. На выборы не ходил. Не специально, так получилось, были планы. Но болел за Зеленского и процентов на 90 чувствовал, что он станет президентом. Он и победил Порошенко с большим отрывом. Зеленский снимает депутатов с должностей, что-то предпринимает, пытается поменять правительство и страну. Зеленский ездит по городам, идет на контакт, смотрит, кто и где чем дышит. Люди его поддерживают", – цитирует Ордеца sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный украинский тренер Мирон Маркевич резко осудил украинских футболистов, которые во время войны с Россией соглашаются выступать за клубы из РФ.

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Персоны
Иван Ордец Владимир Зеленский Владимир Путин
Теги
ФК Шахтер сборная Украины по футболу Динамо Москва
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Исаев Максим
Исаев Максим
"...которые во время войны с Россией..." У нас, в Москве, никто не слышал, что Украина нам войну объявила... Никаких мобилизаций... Патрули военные по улицам не ходють... Вы не могли бы про это поподробнее?
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Исаев Максим, интересно, а ты знаешь сколько русских в украинских тюрьмах за терроризм сидят? И это не придуманные статьи, как у Сенцова, а реальные бандиты взятые с оружием.
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Что это за великий футболист которого никто не знает, и зачем нам надо знать о его розовых соплях. Лишить граждансива пусть сидит в рашке- говняшке .
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филипп филипыч
филипп филипыч
статья построена так что создается впечатление что мириться это что то очень гнусное и плохое.
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