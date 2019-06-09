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Наставил пистолет: со Шварценеггером случился неприятный инцидент - фотофакт

1.2тЧитать материал на украинском

Легендарный Арнольд Шварценеггер стал участником неприятного инцидента в Венеции - развлекательном пляжном районе в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

Неизвестный попытался украсть велосипед, на котором семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" приехал в свой зал Gold's Gym потренироваться. Охранник заведения успел остановить вора, направив на него пистолет.

На шум вышел сам Шварценеггер, но вызывать полицию не стал, а просто отпустил нарушителя. Сделав несколько селфи с зеваками, Арнольд вернулся назад в здание тренажерки.

Наставил пистолет: со Шварценеггером случился неприятный инцидент - фотофакт

Instagram

Наставил пистолет: со Шварценеггером случился неприятный инцидент - фотофакт

Instagram

Наставил пистолет: со Шварценеггером случился неприятный инцидент - фотофакт

Instagram

Наставил пистолет: со Шварценеггером случился неприятный инцидент - фотофакт

Instagram

Наставил пистолет: со Шварценеггером случился неприятный инцидент - фотофакт

Instagram

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"У меня есть вторая рука": Ломаченко подколол Шварценеггера - видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Шварценеггера атаковал неизвестный во время мероприятия Arnold Classic Africa, которое проходило в ЮАР. После происшествия экс-губернатор Калифорнии дал небольшое интервью, в котором рассказал о последствиях.

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Персона
Арнольд Шварценеггер
Место
США
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N Y
N Y
Вор еще легко отделался, его только опустили, а могли бы и застрелить...
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