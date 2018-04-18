Наслаждалась сексом с 12-летним: звезда мирового биатлона сделала шокирующие признание

Знаменитая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова шокировала своих фанатов автобиографической книгой. Среди прочих откровений спортсменка рассказала о своем первом сексуальном опыте. Причем любовником будущей звезды мирового спорта оказался 12-летний друг ее сестры.

"Я бы хотела сказать, что мне было 15 лет, но это не так. И хотя он не был особым красавчиком, но он был нежным, и я наслаждалась каждой минутой. Я не могла перестать думать об этом. Не о нем, а о том, что произошло", – приводит слова Коукаловой tyden.cz.

Facebook Габриэлы Коукаловой

К слову, на следующий день после этого Габриэла выиграла соревнования. По словам спортсменки, она старается заниматься сексом перед гонками для снятия напряжения.

Как сообщал "Обозреватель", Габриэла Коукалова рассказала, что однажды устроила настоящий стриптиз на вечеринке.