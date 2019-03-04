"Наркота мне по вкусу": знаменитый украинский боксер попал в серьезный скандал

Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (22-4-1, 17 KO) попал в громкий скандал в социальных сетях..

Спортсмена бросила подруга Мила, попутно захватив с собой его телефон с аккаунтом к Instagram.

Обиженная девушка, которая уличила боксера в интимных переписках с другими девицами, решила отомстить, начав размещать провокационные посты от его имени.

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

В одном из сообщений Мила выложила фотографию с якобы наркотиками, подписав снимок "Наркота мне по вкусу".

Instagram

А ранее показала видео, где Иван напивается пивом.

Instagram

Иван Редкач с Милой Instagram

Иван Редкач с Милой Instagram

Иван Редкач с Милой Instagram

Иван Редкач с Милой Instagram

Иван Редкач с Милой Instagram

Иван Редкач Instagram

Мила Instagram

Иван Редкач с Милой Instagram

Иван Редкач с Милой Instagram

Мила Instagram

Иван Редкач с Милой Instagram

Мила Instagram

Иван Редкач с Милой Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре этого года Редкач победил 37-летнего американца Тайрона Харриса (26-14, 16 КО).

Бой в рамках первого полусреднего веса прошел на арене в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе и завершился нокаутом в первом раунд

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