"Наркота мне по вкусу": знаменитый украинский боксер попал в серьезный скандал

Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (22-4-1, 17 KO) попал в громкий скандал в социальных сетях..
Спортсмена бросила подруга Мила, попутно захватив с собой его телефон с аккаунтом к Instagram.
Обиженная девушка, которая уличила боксера в интимных переписках с другими девицами, решила отомстить, начав размещать провокационные посты от его имени.
В одном из сообщений Мила выложила фотографию с якобы наркотиками, подписав снимок "Наркота мне по вкусу".
А ранее показала видео, где Иван напивается пивом.
Иван Редкач с Милой
Иван Редкач с Милой
Иван Редкач с Милой
Иван Редкач с Милой
Иван Редкач с Милой
Иван Редкач
Мила
Иван Редкач с Милой
Иван Редкач с Милой
Мила
Иван Редкач с Милой
Мила
Иван Редкач с Милой
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре этого года Редкач победил 37-летнего американца Тайрона Харриса (26-14, 16 КО).
Бой в рамках первого полусреднего веса прошел на арене в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе и завершился нокаутом в первом раунд
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