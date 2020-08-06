Нападающий "Динамо" женился. Роскошные фото невесты

Максим Иншаков Раздевалка 20:29, 6.08.2020 Обновлено: 20:40, 6.08.2020

Футболист киевского "Динамо" Назарий Русин женился на своей девушке Марии. Торжественная церемония прошла в одном из развлекательных комплексов под Киевом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться роскошными фотографиями невесты.

Назарий и Мария Русины
Tribuna.com
Назарий и Мария Русины на белом фоне
Tribuna.com
Мария Русина крупным планом
Tribuna.com
Мария Русина в свадебном платье
Tribuna.com
Мария Русина с букетом
Tribuna.com
Мария Русина с букетом и в платье
Tribuna.com
Мария Русина вместе с Назарием
Tribuna.com
Мария Русина позирует
Tribuna.com
Мария Русина в эффектном белом платье
Tribuna.com
Мария Русина на черно-белой стильной фотографии
Tribuna.com
Мария Русина делает селфи
Tribuna.com
Свадебная церемония
Tribuna.com
Мария Русина поправляет волосы
Tribuna.com
Мария и Назарий Русины
Tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо", оставшись без ведущего форварда Артема Беседина, тут же приняло меры. 5 марта был подписан долгосрочный контракт с Русиным.

По информации пресс-службы "Динамо", новое соглашение с 21-летним футболистом было подписано на пять лет – до 28 февраля 2025 года.

Прошлый сезон Назарий провел на правах аренды в луганской "Заре".

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Спорт Раздевалка

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