Нападающий "Динамо" женился. Роскошные фото невесты

Футболист киевского "Динамо" Назарий Русин женился на своей девушке Марии. Торжественная церемония прошла в одном из развлекательных комплексов под Киевом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться роскошными фотографиями невесты.

Назарий и Мария Русины Tribuna.com

Назарий и Мария Русины на белом фоне Tribuna.com

Мария Русина крупным планом Tribuna.com

Мария Русина в свадебном платье Tribuna.com

Мария Русина с букетом Tribuna.com

Мария Русина с букетом и в платье Tribuna.com

Мария Русина вместе с Назарием Tribuna.com

Мария Русина позирует Tribuna.com

Мария Русина в эффектном белом платье Tribuna.com

Мария Русина на черно-белой стильной фотографии Tribuna.com

Мария Русина делает селфи Tribuna.com

Свадебная церемония Tribuna.com

Мария Русина поправляет волосы Tribuna.com

Мария и Назарий Русины Tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо", оставшись без ведущего форварда Артема Беседина, тут же приняло меры. 5 марта был подписан долгосрочный контракт с Русиным.

По информации пресс-службы "Динамо", новое соглашение с 21-летним футболистом было подписано на пять лет – до 28 февраля 2025 года.

Прошлый сезон Назарий провел на правах аренды в луганской "Заре".