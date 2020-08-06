Нападающий "Динамо" женился. Роскошные фото невесты

Назарий Русин женился на Марии.
Футболист киевского "Динамо" Назарий Русин женился на своей девушке Марии. Торжественная церемония прошла в одном из развлекательных комплексов под Киевом.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться роскошными фотографиями невесты.
Назарий и Мария Русины Tribuna.com
Назарий и Мария Русины на белом фоне Tribuna.com
Мария Русина крупным планом Tribuna.com
Мария Русина в свадебном платье Tribuna.com
Мария Русина с букетом Tribuna.com
Мария Русина с букетом и в платье Tribuna.com
Мария Русина вместе с Назарием Tribuna.com
Мария Русина позирует Tribuna.com
Мария Русина в эффектном белом платье Tribuna.com
Мария Русина на черно-белой стильной фотографии Tribuna.com
Мария Русина делает селфи Tribuna.com
Свадебная церемония Tribuna.com
Мария Русина поправляет волосы Tribuna.com
Мария и Назарий Русины Tribuna.com
Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо", оставшись без ведущего форварда Артема Беседина, тут же приняло меры. 5 марта был подписан долгосрочный контракт с Русиным.
По информации пресс-службы "Динамо", новое соглашение с 21-летним футболистом было подписано на пять лет – до 28 февраля 2025 года.
Прошлый сезон Назарий провел на правах аренды в луганской "Заре".