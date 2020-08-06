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Нападающий "Динамо" женился. Роскошные фото невесты

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,1 т.
Мария Русина

Назарий Русин женился на Марии.

Футболист киевского "Динамо" Назарий Русин женился на своей девушке Марии. Торжественная церемония прошла в одном из развлекательных комплексов под Киевом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться роскошными фотографиями невесты.

Назарий и Мария Русины

Назарий и Мария Русины Tribuna.com

Назарий и Мария Русины на белом фоне

Назарий и Мария Русины на белом фоне Tribuna.com

Мария Русина крупным планом

Мария Русина крупным планом Tribuna.com

Мария Русина в свадебном платье

Мария Русина в свадебном платье Tribuna.com

Мария Русина с букетом

Мария Русина с букетом Tribuna.com

Мария Русина с букетом и в платье

Мария Русина с букетом и в платье Tribuna.com

Мария Русина вместе с Назарием

Мария Русина вместе с Назарием Tribuna.com

Мария Русина позирует

Мария Русина позирует Tribuna.com

Мария Русина в эффектном белом платье

Мария Русина в эффектном белом платье Tribuna.com

Мария Русина на черно-белой стильной фотографии

Мария Русина на черно-белой стильной фотографии Tribuna.com

Мария Русина делает селфи

Мария Русина делает селфи Tribuna.com

Свадебная церемония

Свадебная церемония Tribuna.com

Мария Русина поправляет волосы

Мария Русина поправляет волосы Tribuna.com

Мария и Назарий Русины

Мария и Назарий Русины Tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо", оставшись без ведущего форварда Артема Беседина, тут же приняло меры. 5 марта был подписан долгосрочный контракт с Русиным.

По информации пресс-службы "Динамо", новое соглашение с 21-летним футболистом было подписано на пять лет – до 28 февраля 2025 года.

Прошлый сезон Назарий провел на правах аренды в луганской "Заре".

Назарий Русин
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