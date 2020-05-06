"Наконец-то": жена отсидевшего Мамаева вспомнила арест футболиста

Жена российского футболиста Павла Мамаева, который сидел в тюрьме вместе с другим игроком Александром Кокориным, Алана заявила, что его арест не стал для нее неожиданностью.

"Его же не просто так взяли, к этому шло. Когда его взяли, я подумала: "Наконец-то. А я же говорила, что надо себя нормально вести! Догулялся! Сидишь – заслужил". Тогда каждый день у меня был как на войне. Сейчас у нас вообще нет никаких проблем, мы на карантине друг друга не достаем", – цитирует ее слова издание Чемпионат.

Павел Мамаев Football24.ru

Напомним, в сентябре 2019 года Павел Мамаев вышел на свободу после того, как отбыл срок за разбойные нападения. Вместе с Александром Кокориным Павел был признан виновным по делу о двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алана Мамаева показала, как выглядела до пластических операций.