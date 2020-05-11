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11 мая • обновлено в 22:52
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"Накачай попу": легенда ММА рассказал об отношениях с Канделаки

1.7т
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Легенда российских смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров оригинально высказался о своих отношениях с генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

По словам спортсмена, он посоветовал журналистке заняться в тренажерном зале, чтобы поработать над своей формой.

Тина Канделаки

Тина Канделаки

instagram/tina_kandelaki

"Канделаки? Нормальная девчонка. Я ей как-то помог, кстати. Сказал: "Накачай попу". И у нее все пошло. Горяченькая? Не знаю, я думаю, что наоборот. Девкам – качать попу. С накаченной попой у вас будет прекрасная жизнь и все получится! Поверьте Тактарову, у вас все наладится! Попа – всему голова!" – приводит слова Тактарова "Спорт-Экспресс".

Как сообщается OBOZREVATEL, легенда ММА Олег Тактаров, "похоронивший" Емельяненко, рассказал об отношении к Кадырову.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персона
Тина Канделаки
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