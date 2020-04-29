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29 апреля • обновлено в 20:55
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Муж, снимавший знаменитую красотку UFC Пейдж ВанЗант обнаженной, объяснился

1.6т
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Остин Вандерфорд, муж знаменитой девушки-бойца наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант, объяснил публикацию серии откровенных снимков, на которых были изображены они с супругой.

Мужчина в интервью The Telegraph признался, что семейная пара таким способом решила скоротать время на самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Публикацию фото Вандерфорд посчитал веселым и уместным в такой ситуации занятием. Американец отметил, что они приложили немалые усилия при проработке сюжетов для снимков.

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант

@paigevanzant

Как сообщал OBOZREVATEL, после снимка, на котором Пейдж на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадров, где американка изображена обнаженной на кухне и на балконе, она опубликовала снимки со своих голых игр.

На фотографиях интимные части тела спортсменки закрывает руками ее бойфрренд.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Пейдж ВанЗант
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