Ирина Морозюк призналась, что с ней происходит, если нет секса

Экс-супруга бывшего футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина рассказала, что во время длительного отсутствия секса для расслабления использует сек-игрушки.

"Если уходит секс, то отношения заканчиваются. Для меня так. Уходит страсть. Кто-то не дорабатывает, кто-то перерабатывает и когда в воздухе в квартире парит запах секса, тогда отношения будут. Когда он уходит – заканчиваются отношения. Я такая темпераментная. Когда мы врозь мне тяжело, но у меня есть секс-игрушки. Они спасают. Вот мы сейчас расстались. Я не знаю, когда у меня будет следующий мужчина. Это должна быть вау-вспышка", – рассказала Ирина в эфире ютуб-каналу "ОЛИЦКАЯ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

Ранее Морозюк рассказала, как ее избивали в детстве и показала свои секс-игрушки.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!