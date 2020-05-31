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31 мая • обновлено в 23:06
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Ирина Морозюк призналась, что с ней происходит, если нет секса

12.6т
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Экс-супруга бывшего футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина рассказала, что во время длительного отсутствия секса для расслабления использует сек-игрушки.

"Если уходит секс, то отношения заканчиваются. Для меня так. Уходит страсть. Кто-то не дорабатывает, кто-то перерабатывает и когда в воздухе в квартире парит запах секса, тогда отношения будут. Когда он уходит – заканчиваются отношения. Я такая темпераментная. Когда мы врозь мне тяжело, но у меня есть секс-игрушки. Они спасают. Вот мы сейчас расстались. Я не знаю, когда у меня будет следующий мужчина. Это должна быть вау-вспышка", – рассказала Ирина в эфире ютуб-каналу "ОЛИЦКАЯ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

Ранее Морозюк рассказала, как ее избивали в детстве и показала свои секс-игрушки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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