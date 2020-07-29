Молодая жена Реброва показала идеальное тело в бикини

Супруга главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва очаровала Instagram снимком со своего отдыха в турецком Белеке.

Анна выложила фотографию в роскошном бикини и произвела настоящий фурор среди поклонников своей стройной фигурой.

В комментариях юзеры назвали тело девушки идеальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Аня порадовала подписчиков в Instagram снимком в купальнике со своего прошлогоднего отдыха.

Анна Реброва в купальнике Instagram Анны Ребровой

Анна Реброва в леопардовом бикини Instagram Анны Ребровой

Анна Реброва с цветами Instagram Анны Ребровой

Анна Реброва на курорте Instagram Анны Ребровой

Анна Ребровас подругой Instagram Анны Ребровой

Анна Реброва в шортах и рубашке Instagram Анны Ребровой

Комментарии под фото Instagram Анны Ребровой

Комментарии под фото Instagram Анны Ребровой

Комментарии под фото Instagram Анны Ребровой

Впервые о романе Сергея и Анны заговорили в 2015 году, когда журналисты засняли их в одном из торговых центров Киева. 25 января в молодой семье Ребровых случилось пополнение. После этого экс-наставник "Динамо" и его новоиспеченная супруга переехали в элитную новостройку в центре столицы.

Первая супруга динамовца пять лет назад, будучи за рулем внедорожника, попала в аварию под Киевом. Тогда погибла беременная девушка и пострадал ее муж в машине, в которую врезался джип Людмилы Ребровой. С тех пор Людмила с сыном Дмитрием живет в Лондоне. Если верить соцсетям, она работает в банковской сфере, а Дима занимается футболом.